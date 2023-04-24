Буданов ответил, существует ли сейчас угроза повторного наступления на Киев

Российский диктатор Путин продолжает использовать Беларусь для подготовки своих мобилизованных.
На сегодняшний день угрозы повторного наступления на Киев со стороны Беларуси не наблюдается.
Об этом рассказал главный разведчик Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.
Вы знаете, я был так рад, что мне уже где-то полгода никто этот вопрос не задавал. Потому что каждый раз, когда поднимался градус общественного напряжения, ко мне все бежали и говорили: "Завтра белорусы атакуют, что делать?" Я всем говорил: "Нет, они не атакуют". Мне отвечали: "Нет, вы ничего не понимаете". И так было всякий раз. И тут вы снова об этом. Нет, по состоянию на данный момент никаких угроз по этому направлению не существует", — уверяет Буданов.
По его словам, Путин использует Беларусь для подготовки своих мобилизованных.
"И для определенного политического давления на западные страны и так далее. А с военной точки зрения это полигон. Поскольку российские полигоны не позволяют то количество войск, которые есть, одновременно тренировать", — добавляет руководитель разведки.
Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у российских пропагандистов уже готова методика о том, как объяснять россиянам потерю Крыма после прихода туда Вооруженных сил Украины.
Также Буданов прокомментировал, почему российские кафиры так отчаянно пытаются захватить Бахмут.
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