"Бучанская" и "Героев Мариуполя": появились первые предложения по переименованию станций метро в Киеве

Завершился первый этап сбора предложений по переименованию пяти станций киевского метрополитена.
Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский объявил о завершении первого этапа сбора предложений по переименованию пяти станций и старте второго раунда.
В общей сложности свои идеи подало 18 812 желающих.
Об этом он написал в Facebook.
В настоящее время для следующего этапа рейтингования отобрано по 5 наиболее популярных вариантов для каждой станции. Второй этап онлайн голосования продлится до 9 мая.
Среди вариантов:
- "Минская" – "Варшавская" и "Вышгородская".
- "Героев Днепра" – "Героев Мариуполя" или "Героев Украины".
- "Дружбы народов" – "Ботаническая" и "Европейская".
- "Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса" или "Лены Костенко".
- "Берестейская" — "Бучанская" и "Ирпенская".
"Встречались и довольно экзотические варианты. Например, для "Минской" предложили названия "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторная". Станцию "Героев Днепра" некоторые участники опроса видели как станцию "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков". "Берестейскую" предлагали переименовать в "Паляницу", а "Дружбы народов" в "Байрактарскую" или "Чернобаевскую". Среди вариантов для "Героев Днепра" была "Червона калина", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги движение по наземному участку метро будут приостанавливать.
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