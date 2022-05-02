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"Бучанская" и "Героев Мариуполя": появились первые предложения по переименованию станций метро в Киеве

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"Бучанская" и "Героев Мариуполя": появились первые предложения по переименованию станций метро в Киеве

КГГА

Завершился первый этап сбора предложений по переименованию пяти станций киевского метрополитена.

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский объявил о завершении первого этапа сбора предложений по переименованию пяти станций и старте второго раунда.

В общей сложности свои идеи подало 18 812 желающих.

Об этом он написал в Facebook.

В настоящее время для следующего этапа рейтингования отобрано по 5 наиболее популярных вариантов для каждой станции. Второй этап онлайн голосования продлится до 9 мая.

Среди вариантов:

  • "Минская" – "Варшавская" и "Вышгородская".
  • "Героев Днепра" – "Героев Мариуполя" или "Героев Украины".
  • "Дружбы народов" – "Ботаническая" и "Европейская".
  • "Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса" или "Лены Костенко".
  • "Берестейская" — "Бучанская" и "Ирпенская".

"Встречались и довольно экзотические варианты. Например, для "Минской" предложили названия "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторная". Станцию "Героев Днепра" некоторые участники опроса видели как станцию "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков". "Берестейскую" предлагали переименовать в "Паляницу", а "Дружбы народов" в "Байрактарскую" или "Чернобаевскую". Среди вариантов для "Героев Днепра" была "Червона калина", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги движение по наземному участку метро будут приостанавливать.

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