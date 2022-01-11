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Буча, Ирпень, Борисполь: в Киевской области массово отключают свет (адреса)

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Буча, Ирпень, Борисполь: в Киевской области массово отключают свет (адреса)

УНИАН

Без света останутся жители Белой Церкви, Иванкова, Сквиры и десятков населенных пунктов.

В Киевской области 11 января запланированы массовые отключения света в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщает компания-поставщик ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Причина отключения – техническое переоборудование сетей, плановые работы и капитальные ремонты.

Без света останутся жители Белой Церкви, Бучи, Ирпеня, Иванкова, Борисполя, Сквиры и десятков населенных пунктов.

Список адресов, где будут отключены светы, можно просмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Киеве могут ограничить поставки электроэнергии из-за убыточности газовых ТЭЦ. Коммунальщики объяснили, что себестоимость газовой электроэнергии сегодня втрое превышает себестоимость угольной энергии, однако из-за низких запасов угля существует угроза массовых отключений света зимой.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине установили новые тарифы на свет для бытовых потребителей, которые с 1 января не изменились.

  • В настоящее время украинские домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт/ч, платят за свет по тарифу 1,44 грн за 1 кВт/ч.
  • А украинцы, которые потребляют более 250 кВ/ч, тратят на электроэнергию больше — по тарифу 1,68 грн за 1 кВт/ч. Таким тарифом пользуется 80% населения.

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