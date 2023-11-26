Бровары остались без воды – какая причина и когда возобновят водоснабжение

В Броварах, на Киевщине, 26 ноября в результате аварийной ситуации на канализационно-насосных станциях, большая часть города осталась без водоснабжения.

Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко.

По его словам, водоснабжение было перекрыто по всему городу, кроме района Торгмаг.

"В связи с аварийной ситуацией на одной из канализационно-насосных станций будет перекрыто водоснабжение по всему городу, кроме района Торгмаш", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению мэра, водоснабжение ориентировочно возобновится после 19:00, 26 ноября.

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