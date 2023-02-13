Бросился спасать жену: на Киевщине на глазах у своих маленьких детей погиб мужчина

Жену погибшего спас случайный прохожий.
В Киевской области на глазах у своих двух маленьких детей погиб мужчина. Он спасал свою жену, провалившуюся под лед.
Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.
По данным спасателей, муж, жена и их двое маленьких детей отдыхали на реке Рось возле с. Мисайловка. Женщина, вероятно, будучи нетрезвой, провалилась под лед и тонула. Муж бросился ее спасать, но тоже начал тонуть.
На помощь прибежал случайный прохожий, спасший женщину, однако ее муж утонул. Его тело извлекли из Роси 12 февраля. Трагедия произошла на глазах у двоих детей супругов в возрасте 3 и 4 лет.
Полиция расследует причины несчастного случая.
Напомним, в Ровно в субботу, 11 февраля, провалился под лед и погиб 14-летний молодой человек. Подросток в тот день праздновал свой день рождения.
Также в городе Скалат Тернопольской области под лед провалился 18-летний парень. Его друг бросился в воду и пытался спасти потерпевшего, однако чуть не погиб.
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