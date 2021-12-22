Бросили на морозе: в Киеве под Шулявским мостом нашли шестерых щенков

Щенки очень слабы, у них раздуты животы и вес от 1,500 до 2 кг.
В Киеве под Шулявским мостом обнаружили шестерых щенков.
Щенки очень слабы, у них раздуты животы и вес от 1,500 до 2 кг.
Об этом написала киевлянка Ирина Вендрах в Facebook.
Женщина отметила, что срочно следует препятствовать интоксикации, лечить от глистов и вакцинировать.
В настоящее время щенков отвезли на передержку. Ежемесячно за это нужно платить 1500 грн, не считая лекарства и корма.
"Корм гастроинтестинал – две консервы в день – это 82 грн одна банка. Итого 4 920 в месяц, они слабые и сухой корм им нельзя только консервы с рисом. Глистогонное я сегодня купила и несколько банок консервы, рис – это уже 900 грн только за сегодня. Жизненно необходимые вакцины для шестерых щенков – это 2000 грн (вакцинация и ревакцинация)”, – подсчитала киевлянка Ирина, нашедшая малышей.
К счастью, на пост женщины в Сети откликнулись небезразличные, и благодаря им за сутки удалось собрать около 13 тысяч гривен. За эти деньги можно закупить самое необходимое на ближайшие дни.
Напомним, в Киеве на Оболони собаку привязали у строительного гипермаркета и оставили умирать на морозе. Собака находится в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.
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