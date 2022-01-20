Бросила в отделение "коктейль Молотова": в Киеве будут судить женщину, ограбившую банк с захватом заложницы (фото)

Бросила в отделение "коктейль Молотова": в Киеве будут судить женщину, ограбившую банк с захватом заложницы (фото)

Выводом экспертизы 23-летняя женщина признана вменяемой, ей грозит до 12 лет за решеткой.

В Киеве будут судить женщину, которая ограбила банк на Оболони с захватом заложницы.

Выводом экспертизы 23-летняя женщина признана вменяемой, ее грозит до 12 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении 23-летней уроженки Киевской области по факту разбойного нападения на банковское учреждение, захват заложников и повреждения имущества (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст.. 194 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 20 июля 2021 года подозреваемая с целью завладения деньгами совершила разбойное нападение на отделение банка на ул. Автозаводской. Сначала она бросила горящую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение, после чего потребовала деньги у сотрудников, угрожая предметом, похожим на пистолет. Сотрудники банка выполнили требование и передали нападавшей 15 тыс. грн. После этого подозреваемая взяла в заложники 35-летнюю посетительницу и пыталась скрыться.

Злоумышленницу задержали на выходе из помещения банка. Заложница не пострадала.

"Выводом экспертизы женщина признана вменяемой. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения", — сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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