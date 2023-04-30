Бросил умирать на улице: в Киевской области мужчина нанес 18 ножевых ранений знакомому

У мужчины неоднократно были конфликты с жертвой.

В Фастове Киевской области мужчина убил своего знакомого – нанеся 18 ножевых ранений из-за конфликта. Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Окровавленное тело мужчины обнаружил прохожий на одной из улиц города.

"Как оказалось, 43-летний мужчина нанес 18 ножевых ранений в область шеи и лица своему оппоненту на фоне давнего конфликта. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. 45-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы. Во время обыска у нападавшего обнаружили одежду со следами крови", – рассказали в пресс-службе полиции.

Суде избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По словам жены убитого, в вечер убийства ее муж ушел, как обычно, гулять с собакой. А уже через некоторое время к ней пришел свидетельниц и сказал, что ее муж лежит окровавленный на улице.

Напомним, в Киевской области отец ранил сына, а когда проснулся – тот был мертвым.

Читайте также: