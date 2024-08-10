Бросил гранату в полицейского: как наказали жителя Броваров

37-летний полицейский получил ранение ног и левой руки, он до сих пор находится на лечении.

В Броварах Киевской области суд вынес приговор мужчине, бросившему гранату в полицейского.

Злоумышленник приговорен к девяти годам и двум месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Нацполиция.

Событие произошло 11 мая, около 21:00 в центре Броваров.

В тот день полицейские Броварского районного управления полиции прибыли по вызову из-за жалоб на хулиганские действия мужчины.

"Злоумышленник бросился бежать, полицейский начал его преследовать, тогда мужчина бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель", — говорится в сообщении полиции.

37-летний милиционер получил ранение ног и левой руки. Он до сих пор находится на лечении.

Нападавшему выдвинули подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: посягательство на жизнь работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 348 и ч. 1 ст. 263 УКУ).

"В настоящее время приговором Броварского горрайонного суда злоумышленник приговорен к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы", – проинформировали в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, в Киеве 12-летняя дочь работника суда выстрелила себе в голову.

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