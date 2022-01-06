Бросил горшком для цветов и добил разводным ключом: в Киеве сын убил мать (фото)

Бросил горшком для цветов и добил разводным ключом: в Киеве сын убил мать (фото)

Накануне в квартире между матерью и сыном возник словесный конфликт, 32-летний горе-сын был пьян.

В Киеве сын убил мать.

В семье произошел конфликт, во время которого сын нанес многочисленные удары родственнице разводным ключом, от которых женщина умерла.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На спецлинию 102 столичной полиции поступило сообщение от заявительницы о том, что в одной из квартир на улице Василия Касияна у соседей семейная ссора. На место происшествия выехали правоохранители.

Как сообщил начальник криминальной полиции Голосеевского управления полиции Максим Строк, на месте происшествия полицейские обнаружили пьяного мужчину, а на полу - тело женщины с признаками насильственной смерти.

"Мы установили, что накануне в квартире между матерью и сыном возник словесный конфликт. В ходе спора мужчина взял в руки цветочный горшок и бросил им в потерпевшую, от чего последняя потеряла равновесие и упала. Далее фигурант достал железный разводной ключ и нанес матери многочисленные удары по голове, от которых она умерла", – рассказал Строк.

Полицейские изъяли доказательства и задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее несудимый 32-летний киевлянин.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

"В настоящее время проводится досудебное расследование и назначены соответствующие экспертизы. По согласованию с Голосеевской окружной прокуратурой следователь сообщил фигуранту о подозрении и направил ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавил майор полиции.

Напомним, это уже второй подобный случай в столице с начала года. На днях пьяный 26-летний мужчина убил собственную мать, потому что та не давала ему денег, и выбросился из окна.

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