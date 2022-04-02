Брошенной крохе Ане, которую под обстрелами спасали в подвале кардиоцентра, нашли маму

Женщина планирует удочерить девочку, как только позволят обстоятельства, пока просто является ее попечительницей.

Мама для Ани – это щемящая история, которую ТСН рассказывала в одном из наших эфиров. Новорожденную девочку с двойными родителями оставили из-за ее больного сердца, выбрав себе здорового малыша. Девочку прооперировали и лечили в подвале Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Врачи умоляли найти для Анечки любящих родителей.

Теперь она уже в безопасности. А месяц назад Аничка была брошена из-за больного сердцем. Опекал ее врач Ибрагим, он носил ее на руках и ласково прижимал к себе. «Ей важно сейчас, чтобы ее носили на руках, чтобы у нее сейчас была физиологически нормальная жизнь», – рассказывал врач.

Тогда ребенок уже пришел в себя после сложной операции на сердце, его уже могли выписать, но он жил в подвале детского центра кардиологии и кардиохирургии. В дом малыша девочку не передавали — это сложно было сделать из-за боевых действий в столице. И медики обращались к людям, а вдруг найдутся родители, которые полюбят. Тогда врачи обратились к людям в сюжете ТСН.

После этого посыпались звонки отовсюду, чтобы узнать, как можно забрать Анечку к себе.

«У меня в сердце что-то окнуло и я очень захотела ей помочь», — говорит Анина попечительница, и вероятно, уже мама, просто процедура усыновления впереди.

«Мои малыши, мой ангелочек, моя принцеска и капризулька, клоючевое слово "моя", хотя до этапа вступления в силу решения суда, еще очень долго времени. Но я уже сегодня очень радуюсь прежде всего, детка в безопасности, я могу о нем беспокоиться», — говорит опекунша.

Они вместе еще так недолго, но мама уже успела полюбить свою Аннушку.

«Она для меня самая лучшая, это просто несмотря на то, что она родилась больной, но для меня нет, это побуждает еще больше заботиться о ней, я ее просто очень люблю, я получу массу удовольствия от ее улыбок», – говорит женщина.

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