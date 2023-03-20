Бросался землей и убегал в метро: в центре Киева полиция задержала мужчину

На станции метро "Хрещатик" полицейские задержали нетрезвого мужчину. В социальных сетях была опубликована фото момента задержания в метро. Людей испугала лужа крови на полу станции. А полицейские увели мужчину на выход.

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал у кофейни в виде улитки на Крещатике.

"Муж был чем-то недоволен настолько, что начал землей и грязью бросать по кафе. Вышла работница и начала отгонять его и звать на помощь. Недалеко дежурил наряд полиции Печерского района. Правоохранители подошли к мужчине и попросили угомониться, чтобы предотвратить правонарушение. не реагировал на замечания, продолжал атаковать кафе, а затем начал убегать в сторону метро", — рассказывают сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Фото: Киев INFO

Там добавляют, что когда мужчина убегал от стражей порядка, то упал и разбил лицо. Но его догнали полицейские уже на станции Крещатик.

"Полицейские вызвали на место осмотревших беглеца медиков. Серьезных травм он не получил. Поэтому его не госпитализировали, а для установления личности отвезли в Печерское районное управление полиции. Там на мужчину составят административные протоколы: за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом" и злостное неповиновение работникам полиции", — добавляют в полиции Киева.

Ранее под Киевом просто посреди улицы сгорел автомобиль. Очевидцы сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ в селе Микуличи.

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