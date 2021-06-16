Брендовую одежду ввозили под видом гуманитарки: в Киеве разоблачена схема мошенничества (фото)

По предварительным подсчетам, государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.

В Киеве разоблачили схему ввоза брендовой одежды под видом гуманитарки для уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей.

Для создания иллюзии международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь малообеспеченным семьям, а в Украине — ряд фиктивных благотворительных организаций-получателей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В дальнейшем при перемещении товаров по территории Украины участники группы самовольно открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи (брендовую одежду, лекарственные средства и т.п.), догружали бывшей в употреблении одеждой, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, после чего вновь опломбировали поддельными таможенными пломбами.

По предварительным подсчетам, в результате противоправных сделок государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.

В рамках уголовного производства правоохранители провели девять одновременных обысков на территории Ровенской области в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов производства.

Изъято более 10 тонн товаров, не растаможенных в установленном порядке, оригиналы таможенных документов, печати благотворительных организаций и иностранных компаний.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области интернет-мошенница похищала профили пользователей.

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