Брат мэра Киева Владимир Кличко подал заявление на вступление в территориальную оборону столицы

В столице идет набор в ряды Сил территориальной обороны города.

Брат мэра Киева, украинский боксер Владимир Кличко присоединится к бригаде территориальной обороны столицы.

Об этом сообщил Виталий Кличко в Facebook.

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"Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица. А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", – написал Кличко.



Отметим, в Киеве идет набор в ряды Сил территориальной обороны города.

С 1 января 2022 года, согласно с законом, в Украине появился еще один вид войск – Силы территориальной обороны. Главная их задача – охрана стратегических объектов, блокпостов и противодействие диверсантам. Также члены теробороны должны помогать в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее командующий ООС выразил мнение, что Россия может напасть на Украину в феврале – когда завершатся зимние Олимпийские игры в Пекине.

На фоне информации о возможном вторжении России секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на сегодняшний день нет оснований для паники. ВСУ готовы дать отпор в случае агрессии.

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