Брат и сестра спрыгнули с 24 этажа в Киеве: появились предсмертные видео

По слухам, они были сводными братом и сестрой, влюбившимися друг в друга.

В Сети появилось видео с, вероятными, участниками, парня и девушки, которые спрыгнули с 24 этажа в Киеве.

Парень на видео рассказывает, что они хотят покончить жизнь самоубийством. Девушка добавила, что они планировали сделать это с понедельника. По ее словам, они ничего не употребляли. На видео видно, что девушка и парень испуганы. По слухам, они были сводными братом и сестрой, влюбившимися друг в друга.

По предварительной информации, погибшим было 17 и 18 лет. Сделали они это во время прямого эфира в одной из соцсетей.

Появились видео ужасной трагедии в Киеве (видео 18+)

В Министерстве внутренних дел сообщили, что следственным отделом Днепровского управления начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой – самоубийство. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, по данным столичной полиции, в Днепровском районе Киева в понедельник, 2 октября, с балкона на 24 этаже выпали брат и сестра. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

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