Бойцы добровольческого формирования "Хорт" задержали убийцу в Днепровском районе Киева

Добровольческое формирование территориальной громады (ДФТГ) "Хорт" задержало в Киеве молодого мужчину, подозреваемого в совершении убийства, которое произошло на улице Днепровская Набережная 16 января.

Об этом говорится на странице добровольческого формирования Facebook.

Ориентировка на подозреваемого – уроженца Киева, 2000 года рождения, ранее не судимого – была получена в 20:40 16 января.

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Предварительно подозреваемый был замечен в Днепровском районе – на Березняках и Русановке. Группа быстрого реагирования "Хорта" была направлена на место, где убийца был задержан в 20:55.

Задержанный успешно передан сотрудникам полиции.

Отмечается, пока ДФТГ "Хорт" оберегает покой жителей Киева, бойцы спецподразделения отбивают атаки врага под Бахмутом.

Напомним, в Киевской области разыскивают пропавшую 17-летнюю Кристину Мартюшову из города Боярка. К полицейским ночью 16 января обратилась мать девушки и сообщила, что ее ребенок не вернулся домой. Но буквально только что в полиции сообщили, что девушку разыскали.

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