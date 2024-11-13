Бойцу "Азова" отказывали в аренде жилья из-за протезов на ногах

Военный поделился, что на улице или в общественном месте "ловит" на себе взгляды прохожих, ведь общество еще не привыкло к людям с протезами.

Боец "Азова" Радислав Филько рассказал, что он около месяца не мог найти квартиру в Киеве. Ему отказывали в аренде, когда узнавали, что мужчина – раненый военный с протезами на ногах.

Об этом боец рассказал изданию "Украинская правда".

Филько с первых дней полномасштабной войны рвался на фронт и присоединился к легендарному "Азову". В свои 21 мужчина прошел ожесточенные бои и получил тяжелое ранение. Так, во время одной из боевых задач в марте 2023 года мина взорвалась прямо под ногами Радислава. Он потерял обе ноги.

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Боец рассказал, что реабилитация была тяжелой, его мучили фантомные боли. В сентябре 2024 года мужчина получил протезы.

Военный поделился, что на улице или в общественном месте "ловит" на себе взгляды прохожих, ведь общество еще не привыкло к людям с протезами.

Вернувшись в гражданскую жизнь, Радислав столкнулся с еще одной проблемой – он около месяца не мог найти жилье, ведь получал отказы в аренде.

"Общался с риелторами. Те обещали поговорить с владельцами и предоставить обратную связь. Ответ я получил только от одного. Он сказал, что владелица хочет видеть в своей квартире семейную пару. Отказывались после того, как говорил, что я раненый военный на протезах. Я в 21 год потерял ноги за то, чтобы они сейчас могли жить спокойно и что получил в ответ? Мне неприятно сталкиваться с таким отношением в нашей стране", – рассказал боец.

Радислав восстанавливается от пережитого, проходит реабилитацию. Несмотря на проблемы, он не теряет оптимизма и верит в лучшее. В частности, боец планирует развивать свой бренд одежды и продолжать делать все для победы.

Боец "Азова" Радислав Филько потерял обе ноги на фронте/Фото: Радислав Филько

К слову, в августе в Одесской психбольнице возник скандал из-за питания. Проходивший там реабилитацию военный медик Петр Конопля заявил о невыносимых условиях и объявил голодовку.

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