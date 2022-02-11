Борисполь, Боярка, Макаров, Иванков: в Киевской области массово отключают свет

Причина отключений – плановые работы и капитальные ремонты.

В Киевской области снова запланированы массовые отключения света в ряде населенных пунктов.

Причина отключений – плановые работы и капитальные ремонты.

Об этом говорится на сайте компании-поставщика ДТЭК "Киевские электросети".



По данным ДТЭК "Киевские региональные электросети", без света сегодня могут остаться такие населенные пункты:

Тараща,

Борисполь,

Крюковщина,

Тарасовка,

Глеваха,

Боярка,

Макаров,

Дымер,

Иванков,

Сквира.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине установили новые тарифы на свет для бытовых потребителей, которые с 1 января не изменились.

В настоящее время украинские домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт/ч, платят за свет по тарифу 1,44 грн за 1 кВт/.

А украинцы, которые потребляют более 250 кВ/ч, тратят на электроэнергию больше — по тарифу 1,68 грн за 1 кВт/ч. Таким тарифом пользуется 80% населения.

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