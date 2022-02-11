Борисполь, Боярка, Макаров, Иванков: в Киевской области массово отключают свет

Причина отключений – плановые работы и капитальные ремонты.
В Киевской области снова запланированы массовые отключения света в ряде населенных пунктов.
Причина отключений – плановые работы и капитальные ремонты.
Об этом говорится на сайте компании-поставщика ДТЭК "Киевские электросети".
По данным ДТЭК "Киевские региональные электросети", без света сегодня могут остаться такие населенные пункты:
- Тараща,
- Борисполь,
- Крюковщина,
- Тарасовка,
- Глеваха,
- Боярка,
- Макаров,
- Дымер,
- Иванков,
- Сквира.
Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине установили новые тарифы на свет для бытовых потребителей, которые с 1 января не изменились.
- В настоящее время украинские домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт/ч, платят за свет по тарифу 1,44 грн за 1 кВт/.
- А украинцы, которые потребляют более 250 кВ/ч, тратят на электроэнергию больше — по тарифу 1,68 грн за 1 кВт/ч. Таким тарифом пользуется 80% населения.
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