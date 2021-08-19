Борьба с застройщиками: в Киеве активисты "воюют" за две усадьбы XIX века

Борьба с застройщиками: в Киеве активисты "воюют" за две усадьбы XIX века

Активистов задерживала полиция, а Минкульт обвинил Кличко и столичную власть в бездействии.

В Киеве полиция задержала двух активистов, которые выступали против сноса усадьбы Барбана XIX века.

Об этом сообщает издание "Решетки".

Активисты движения "За Протасов Яр" Илья Ткаченко и Евгений Черепня перекрыли дорогу в знак протеста. Между ребятами и водителем произошла небольшая стычка. Обоих участников акции задержали правоохранители.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой данные полиции, спустя некоторое время задержанных отпустили. На них составили два административных протокола по статьям о "мелком хулиганстве" и "неповиновении полиции". Активистам грозит наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ или административный арест до 15 суток.

В свою очередь Министерство культуры и информационной политики уже отреагировало на инцидент. В МКИП обвинили власти Киева в бездействии.

"Из-за бездействия киевской городской власти столица прямо сейчас теряет несколько памятников архитектуры. В частности, усадьбы Барбана и Осипа Родина. Предписания МКИП о запрете строительства проигнорированы. Других законных механизмов повлиять на ситуацию министерство не имеет. Однако имеет КГГА. Мы призываем Виталия Кличко немедленно остановить произвол застройщиков", — говорится в сообщении.

Усадьба Барбано — здание конца XIX века, расположенная в Киеве по адресу ул. Обсерваторная, 6. Усадьба Осипа Родина находится на улице Олеся Гончара, 71. Она возведена во второй половине XIX в.

Напомним, что в Киеве возле станции метро "Лесная" вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.

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