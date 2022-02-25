Бомбардировку Киева с дронов президент Польши назвал очевидным актом террора

Анджей Дуда провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

В пятницу, 25 февраля, президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого назвал российские атаки на Киев очевидным актом террора.

Об этом польский президент написал в микроблоге в Twitter.

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Президент Польши отметил решительность украинцев защитить столицу.

"Ситуация в Киеве очень сложная. Утром россияне начали бомбить город. Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди гибнут. Это очевидный акт террора, направленный на то, чтобы сломать боевой дух, но есть большая решимость защитить столицу", — написал Анджей Дуда.

Właśnie rozmawiałem z @ZelenskyyUa. Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Над ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby на budynki mieszkalne. Giną ludzie. Это оживляющий акт террора, что излишний мораль, а значит ограничительная важность, что оскорбление stolice. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 25 марта 2022

Напомним, министр обороны Алексей Резников на фоне российского вторжения в Украину обратился к украинцам, способным держать в руках оружие, с призывом вступать в ряды территориальной обороны. Для этого нужен только один документ – украинский паспорт.

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