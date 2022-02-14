"Большую стройку" Киевской обходной начнет подрядчик, строивший Евротоннель под Ла-Маншем

Строительство начнется в 2022 году

Тендер на строительство первого участка Киевской обходной дороги, которое стартует уже в этом году, выиграла крупнейшая строительная компания США - Bechtel Overseas Corporation.

Об этом сообщает в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, рассказывая о планах программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на 2022 год.

"Хочу напомнить, что именно Bechtel строила дамбу Гувера, систему метрополитена в Сан-Франциско, Афинах, Эр-Рияде. Ее эффективный менеджмент сыграл критическую роль в успешном завершении строительства Евротоннеля под проливом Ла-Манш, а также нового безопасного конфайнмента на территории Чернобыльской АЭС", — прокомментировал результаты тендера глава Мининфраструктуры.

В этом году, по словам министра, начинается капитальный ремонт судоходных шлюзов на Днепре, в частности, Киевского, Каховского, Кременчугского, Среднеднепровского и Запорожского. Это, по мнению Кубракова, позволит возродить судоходный потенциал главной реки страны.

Среди планов министр также отметил одну из самых масштабных за время Независимости закупок нового подвижного состава для Укрзализныци.

"Это современный и комфортный подвижный состав украинского производства, вроде того, каким уже пользуются пассажиры рейса Киев — Ужгород. Параллельно идет процесс закупки подвижного состава для проекта Kyiv City Express", — отметил Кубраков.

Среди проектов в дорожной сфере министр также выделил завершение в этом году обновление обхода Харькова, который разгрузит город от транзитного транспорта.

"Конечно, все вышеперечисленные инфраструктурные проекты — это лишь малая часть того, что будет сделано в 2022 году, однако дает общее впечатление относительно системности и разноплановости нашего подхода к развитию страны", — отметил министр.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко отметил, что в этом году в рамках этой программы будет реализовано 715 объектов.