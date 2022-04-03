"Большинство оккупантов ликвидировали, часть — разбежалась": в разведке рассказали о боях на Киевщине

В Киевской области пока опасно находиться.

Украинские защитники — ВСУ и разведка, 31 марта получили приказ освободить два населенных пункта Киевской области от российских оккупантов. Задача была успешно выполнена.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ВСУ и разведка получили приказы освободить от оккупантов села Дмитровку и Капитановку. По словам командира группы спецподразделения ГУР МО, позывное "Титан", главная сложность задачи заключалась в том, что в селах оставалась часть гражданского населения, а потому нужно было позаботиться, чтобы никто из украинцев не пострадал. Когда началось наступление со стороны села Петрушки, оккупанты начали отступать из Дмитровки.

"Мы перешли Житомирскую трассу. Была совершена пара выстрелов из танков в нашу сторону. Когда мы зашли в Дмитровку, мы сделали так, чтобы они вышли из села. То есть, в активную фазу боя мы с ними не вступали. Когда уже они были на выходе из Дмитровки, там уже была активная фаза боя", — сказал Титан.

Со стороны оккупантов была 21 единица тяжелой техники, БМП и танки. С украинской стороны зашли 8 танков, пехота ВСУ и группа спецназовцев ГРУ.

"У них потери – 9 единиц тяжелой техники, БМП и танки, и до 50 человек пехоты… Они все отступили. Но основная масса была уничтожена", – подчеркнул разведчик.

Украинский защитник призвал жителей Киевщины пока не возвращаться домой, поскольку там находиться опасно, поскольку оккупанты заминировали дома мирных украинцев.

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-24, а также две крылатые ракеты войск РФ.

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