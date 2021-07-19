Большинство горожан поддерживают наведение порядка с ларьками в Киеве, - опрос "Рейтинга"

Большинство горожан поддерживают наведение порядка с ларьками в Киеве, - опрос "Рейтинга"

70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города.

Более двух третей киевлян поддерживают решение городских властей убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса " Рейтинга".

Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы положительно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева и только 9% опрошенных отнеслись к этому решению отрицательно, 14% — нейтрально.

81% киевлян поддерживает запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% — против). 69% выступает за запрет продажи алкоголя в киосках (19% — против).

Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичной власти ввести систему "Prozorro" для получения разрешений на установку временных конструкций (13% — против).

70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство — 94% и 93% горожан считают, что владельцы ларьков должны отвечать за вывоз мусора и уборка территорий, и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.

Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021.

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