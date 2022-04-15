Больше всего жертв — в Буче: в Киевской области уже нашли 900 убитых россиянами граждан

Больше всего жертв — в Буче: в Киевской области уже нашли 900 убитых россиянами граждан

В Киевской области было временно оккупировано 180 населенных пунктов, сообщил глава полиции Киевщины.

По состоянию на 15 апреля в Киевской области было обнаружено 900 жертв, которые были убиты российскими солдатами во время оккупации.

Об этом на брифинге в пятницу, 15 апреля, сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

Глава полиции Киевщины отметил, тела найденных гражданских передали для проведения судебно-медицинских экспертиз для детального осмотра. Небитов добавил, что, к сожалению, это не окончательная цифра жертв, идет разбор завалов в Макарове и Бородянке.

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"Сегодня будет перейден предел у 900 погибших гражданских людей – подчеркиваю, гражданских – тела которых мы обнаружили и передали для проведения судебно-медицинских экспертиз для детального осмотра. Все эти люди погибли от рук российской армии. Больше всего жертв в Буче – более 350 тел погибших". Значительно меньше в Вышгородском и Броварском районах.Разбор завалов в Макарове и Бородянке продолжается, мы уверены, что там под завалами еще есть тела погибших ", — сказал Небитов.

По словам Небитова, в Киевской области было временно оккупировано 180 населенных пунктов.

"Очень много массовых захоронений. Большинство людей убиты из стрелкового оружия. В Буче обнаружены 2 большие братские могилы, 40 тел в первой и 57 – во второй. Из 40 тел в первой могиле 95% убиты из снайперского или стрелкового оружия. Людей просто расстрел. на улицах, и это зафиксированные факты, есть показания свидетелей и видео", — добавил он.

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