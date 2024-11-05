Злоумышленник обокрал соседа в хостеле: какой приговор

Суд назначил такое наказание в связи с тем, что кража была совершена в условиях военного положения

В октябре 2022 года в Киеве мужчина похитил телефон у знакомого, с которым проживал в хостеле, и совершил денежный перевод на свою карточку на сумму более 5 тысяч гривен через мобильное приложение. Пострадавший, 44-летний мужчина, обратился в Днепровское управление полиции с заявлением о краже.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Правоохранители установили, что подозреваемый, уже ранее судимый за подобное преступление, воспользовался отсутствием сожителя в комнате и украл его телефон. Полиция задержала 45-летнего злоумышленника в течение суток в соответствии со статьей 208 УПК РФ. Ему было предъявлено подозрение, а обвинительный акт передан в суд. На время следствия подозреваемый находился под стражей.

Днепровский районный суд Киева признал его виновным в совершении кражи по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, квалифицированной как преступление, совершенное в условиях военного положения, и назначил наказание — пять лет и шесть месяцев

Недавно полицейские Киева задержали квартирника, похитившего у киевлянки более 400 тысяч гривен. 58-летний мужчине представлялся высокопоставленным военным.