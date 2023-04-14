Большая вода в Киевской области: из-за опасности подтоплений спасатели работают в круглосуточном режиме (фото, видео)

Сотрудники ГСЧС спасают людей и животных и мотопомпами откачивают воду.

На территории Киевской области на вечер 14 апреля зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.

Спасатели постоянно осуществляют мониторинг повышения уровня воды.

Сотрудники ГСЧС спасают людей и животных и мотопомпами откачивают воду.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко провел экстренное выездное совещание вблизи подтопленного моста в поселке Иванков Вышгородского района, где 13 апреля из-за размытия дамбы подтопило улицы и некоторые жилые дома.

Глава КОВА определил направления, которые осуществляются совместно с органами местной власти и спасателями, чтобы стабилизировать ситуацию.

Сейчас на подтопленном участке дороги проводятся работы по обустройству насыпного переезда и понтона.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и начале мая ожидаются обильные дожди. Из-за увеличенного уровня половодья в результате осадков в Киеве прогнозируют подтопление отдельных территорий.

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