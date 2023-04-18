"Большая вода" в Киеве: грозит ли столице масштабное затопление

По состоянию на 18 апреля в Киеве есть подтопление. Впрочем, в ГСЧС уверяют, что катастрофическое и масштабное затопление столицы не произойдет.

Об этом сообщил руководитель отдела гидрологических прогнозов "Укргидрометцентра" ГСЧС Илья Перевозчиков, пишет "УНИАН".

"По Киеву сегодня на утро мы фиксируем стабилизацию, даже снижение уровня воды. Те затопления, которые сейчас фиксируются, – это уже один из максимальных уровней, что может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет", — сказал Перевозчиков.

По словам пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжого, "точно не будет масштабных затоплений".

Напомним, в Киеве пик паводка ожидается 22 апреля. Под угрозой подтоплений оказались те места, куда уже добралась "большая вода". В частности, это остров Труханов, парк Муромец, садово-дачная застройка Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков и т.д.

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