Большая вода пришла необычно рано: в Чернобыльском заповеднике сообщили о весеннем половодье (фото)

Такие ранние наводнения наблюдались и раньше, например, в 2014 или уже достаточно далеком 2002 году.

В этом году весеннее половодье на реки Чернобыльского заповедника на Киевщине пришло необычно рано. Специалисты-гидрологи чаще называют такое увеличение водности "тало-дождевым паводком", распределяя роли в большой воде между снеготаянием и дождями. Однако на малых реках Заповедника это все же – весеннее половодье или паводок, поскольку весомых снегопадов, которые сформировали бы новую волну наводнения, синоптики не ожидают.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В Заповеднике отметили, что такие ранние наводнения наблюдались и ранее, например, в 2014 или уже достаточно далеком 2002 году.

"На реке Уж затопление поймы началось несколько недель назад, а самый высокий уровень наводнения зафиксирован 24 февраля. Сейчас наблюдаем постепенный спад уровней воды. В крупнейшей полесской реке Припять вода продолжает прибывать, наполняя при этом русла и пойменные озера", – говорится в сообщении.

Гидрологи Украинского гидрометцентра прогнозируют пик половодья в низовьях Припяти несколько выше нормы. Ожидается, что большая вода создаст благоприятные условия для пойменных экосистем.

Весенние воды наполнили и меньшие реки, мелиоративные каналы, оживили полесские болота.

Прогноз погоды на март

Ранее украинские синоптики сообщили о погоде в марте. Так, по информации Укргидрометцентра, нынешний март не будет ни холодным, ни теплым. Сильных морозов не прогнозируется, однако и надевать легкие наряды рано. В марте среднесуточная температура переходит через 5 градусов в сторону повышения, но переход происходит постепенно.

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