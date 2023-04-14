Большая вода под Киевом: затопило переправу в Иванков (фото)

В поселке Иванков под Киевом размыло дамбу местного пруда. Из-за обильных осадков вода затопила улицы Иванкова, а также временную переправу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОВА, а также руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

В сообщении ОВА подчеркивают, что в результате осадков в реке Тетере поднялся уровень воды. Временная переправа на автодороге Киев — Овруч подтоплена.

"По состоянию на утро 14 апреля мост закрыт для передвижения любой транспортной техники. Объезд этого участка осуществляется через Кухари", — говорится в сообщении.

Фото: Андрей Небитов

Между тем Андрей Небитов подчеркнул, что ситуация со стихийным бедствием остается напряженной, ведь размыло дамбу Иванкова.

" Призываем граждан соблюдать осторожность. Полиция обеспечивает правопорядок и гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия", — обратился руководитель полиции Киевщины.

Напомним, с иноптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях под Киевом. Объявлен I уровень опасности. Из-за увеличенного уровня половодья в результате осадков в Киеве прогнозируют подтопление отдельных территорий.

Большая вода затапливает территорию набережных в Киеве. Под воду пошли несколько прогулочных зон, расположенных вблизи Днепра. Уровень воды резко увеличился у моста Метро.

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