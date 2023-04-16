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Большая вода на Киевщине: масштабы бедствия с высоты птичьего полета (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Большая вода на Киевщине: масштабы бедствия с высоты птичьего полета (видео)

Фото: ГСЧС в Киевской области

В Броварском районе из-за подтопления заблокированы некоторые дороги и подъезды к жилым домам.

В воскресенье, 16 апреля, на территории Киевской области сотрудники ГСЧС осуществляли мониторинг поднятия уровня воды, совершив облет территории Броварского района.

Фото и видео с высоты птичьего лета спасатели опубликовали на Facebook-странице.

По результатам мониторинга, ситуация по подъему уровня воды – контролируемая.

"Вблизи села Погребы [Броварского района] вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам", — говорится в сообщении.

Спасатели помогают местным жителям, доставляя их на сушу, и откачивают воду в жилых домах.

Напомним, из-за сильных осадков в течение последних дней зафиксировано поднятие воды в Днепре. В Киеве подтопило городской парк "Наталка" и всю береговую зону.

После подтопления нескольких прогулочных зон у береговой линии в столице некоторые киевляне решили, что , несмотря на холодную погоду, сейчас – самое время понырять.

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Дата публикации
Просмотры
1710
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