"Большая стройка" в августе откроет первую инновационную платформу City Express на станции Святошин

В августе после реконструкции по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киеве будет открыта железнодорожная платформа "Святошин".

Она станет первой платформой в рамках проекта City Express и во многом будет инновационной. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Станция — первая тестовая площадка для внедрения новейших технологий и IT-решений. Такие технологии компания масштабирует по всей Украине", — отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Станция "Святошин" является крупным транспортным хабом для полумиллиона человек, проживающих в столичных районах Борщаговка, Академгородок, Нивки, Святошино, а также для транзитных пассажиров, следующих из Ирпеня, Бучи, Немешаево, Ворзель и Коростеня.

После реконструкции платформа, которая последний раз капитально ремонтировалась в 1977 году, станет высокой, что обеспечит комфортный доступ пассажиров к поездам, в том числе для маломобильных групп населения.

Кроме этого, на входе на платформу будут установлены турникеты и автоматы для покупки билетов. Кроме удобства для пассажиров, это позволит также решить проблему безбилетного проезда и учета пассажиров, пользующихся льготами. Такой учет поможет в будущих взаиморасчетах с местными властями и, одновременно, увеличит поступления от пригородных перевозок, пояснил Иван Юрик.

Кроме этого, обновленная станция "Святошин" будет оборудована современными системами освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности.

Аналогичные преобразования следующем году ожидают и другие платформы Киева. В частности, по словам руководителя УЗ, на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский вместо низких также будут устроены высокие платформы.

Напомним, всего в проекте City Express пока участвуют три города: Киев, Днепр и Харьков. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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