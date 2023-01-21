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"Большая потеря для правительственной команды": Шмигаль попрощался с погибшим руководством МВД (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3577
Время на прочтение
2 мин
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© Telegram/Денис Шмигаль
© Telegram/Денис Шмигаль
© Telegram/Денис Шмигаль
© Telegram/Денис Шмигаль
© Telegram/Денис Шмигаль

Шмигаль сказал, что погибли "патриоты, профессионалы, которые до последнего отданы Родине".

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил церемонию прощания с погибшим в Броварах министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и его коллегами из МВД. Министр подчеркнул, что для "правительственной команды – это большая потеря".

Об этом он написал в соцсетях.

Попрощались сегодня с погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах. Эта трагедия оставила шрам на каждом украинце. Кто потерял мать, отца. А кто потерял ребенка. Невозможно описать словами, какое это горе. Среди жертв крушения также наши коллеги. Сегодня провели его в вечность. Большая потеря для правительственной команды", — говорится в сообщении министра.

Шмигаль сказал, что погибли "патриоты, профессионалы, которые до последнего отданы Родине".

"Денис Монастырский ежедневно работал на благо Украины. Как и его команда. Евгений Енин. Юрий Лубкович. Татьяна Шутяк. Николай Анацкий, Михаил Павлушко, Андрей Маринченко. Патриоты, профессионалы, до последнего преданы Родине. Почивайте с миром. Вечная и света. память. Искренние соболезнования семьям погибших", — подчеркнул глава украинского правительства.

Прощание с погибшим руководством и сотрудниками МВД

В Киеве 21 января состоялось прощание с руководством и сотрудниками МВД, погибшее в авиакатастрофе в Броварах. На церемонии был президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской. Президентское супруги возложило цветы и выразили соболезнования семьям погибших. На церемонию также прибыли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, омбудсмен Дмитрий Лубинец и нардепы.

Во время церемонии чтили память:

  • министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,
  • его первого заместителя Евгения Енина,
  • государственного секретаря МВД Юрия Лубковича,
  • заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк,
  • начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,
  • старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,
  • ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

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Дата публикации
Просмотры
3577
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