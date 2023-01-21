"Большая потеря для правительственной команды": Шмигаль попрощался с погибшим руководством МВД (фото)

Шмигаль сказал, что погибли "патриоты, профессионалы, которые до последнего отданы Родине".

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил церемонию прощания с погибшим в Броварах министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и его коллегами из МВД. Министр подчеркнул, что для "правительственной команды – это большая потеря".

Об этом он написал в соцсетях.

Попрощались сегодня с погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах. Эта трагедия оставила шрам на каждом украинце. Кто потерял мать, отца. А кто потерял ребенка. Невозможно описать словами, какое это горе. Среди жертв крушения также наши коллеги. Сегодня провели его в вечность. Большая потеря для правительственной команды", — говорится в сообщении министра.

Шмигаль сказал, что погибли "патриоты, профессионалы, которые до последнего отданы Родине".

"Денис Монастырский ежедневно работал на благо Украины. Как и его команда. Евгений Енин. Юрий Лубкович. Татьяна Шутяк. Николай Анацкий, Михаил Павлушко, Андрей Маринченко. Патриоты, профессионалы, до последнего преданы Родине. Почивайте с миром. Вечная и света. память. Искренние соболезнования семьям погибших", — подчеркнул глава украинского правительства.

Прощание с погибшим руководством и сотрудниками МВД

В Киеве 21 января состоялось прощание с руководством и сотрудниками МВД, погибшее в авиакатастрофе в Броварах. На церемонии был президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской. Президентское супруги возложило цветы и выразили соболезнования семьям погибших. На церемонию также прибыли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, омбудсмен Дмитрий Лубинец и нардепы.

Во время церемонии чтили память:

министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского,

его первого заместителя Евгения Енина,

государственного секретаря МВД Юрия Лубковича,

заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк,

начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушка,

старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко,

ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Авиакатастрофа в Броварах: город в трауре по жертвам трагедии

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