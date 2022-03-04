Больницы Киева работают и обеспечены всем необходимым, — Кличко

Медицинская сфера Киева работает и обеспечена всем необходимым.

Об этом сообщил мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко в своем видеообращении.

«Больницы города всем необходимым обеспечены. Работают. Врачи находятся на боевом дежурстве. Роддомы столицы тоже работают. И за последние 8 дней в Киеве родились 390 малышей. 199 мальчиков и 191 девочка. А в Киевском зоопарке родился лемур, названный Байрактаром», — рассказал Кличко.

Он также подчеркнул, что город продолжает укреплять оборону и призвал киевлян помогать друг другу.

«Город продолжает готовиться к обороне. На улицах – все больше блокпостов, ограничительных блоков, ежей. Также, напомню, работает гуманитарный штаб столицы, все контакты на сайте КГГА. И для тех, кто хочет помочь, и для людей, которым сегодня нужна помощь. Сохраняем выдержку! Помогаем чем можем людям рядом! Держим Киев! Вместе выстоим!» — подчеркнул лидер «Удара».

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил укрытие в метро, где находятся киевляне, чтобы пообщаться с ними и поинтересоваться потребностями.