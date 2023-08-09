Более 90% ожогов: ребенок ради развлечения залез на электропоезд – его поразило током (фото)

В Буче Киевской области 13-летний парень ради развлечения залез на крышу электропоезда – его поразило током, он получил более 90% ожогов тела.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"Мальчика поразило током, повреждения были практически несовместимы с жизнью. Действовать нужно было срочно. Наши полицейские экстренно сопровождали скорую с пострадавшим в Ожоговый центр столицы. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка", — говорится в сообщении.

Парень упал с электропоезда после поражения током.

Напомним, под Киевом 38-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю родственницу (видео).

Читайте также: