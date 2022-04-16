Более 47 тыс. домов на Киевщине снова с электроэнергией

16 апреля специалисты планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 30 городах и селах области.
В течение 15 апреля в Киевской области энергетики возобновили электроснабжение для 47 338 семей в 27 населенных пунктах.
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
В частности:
Полностью появился свет в пгт Иванков и в селах Белый Берег, Станишевка, Воропаевка, Рокытна Слобода, Блидча, Коленцы, Мала Макаровка, Шадоловка, Русаки Вышгородского района.
Частично запитали села Обуховичи, Шпили, Богданы, Пилява, Овдиева Нива, Сухолучье.
В Фастовском районе свет вернули полностью в села Тарасовка, Гатное, Боярка, Малютянка.
В Бучанском районе снова со светом Вишневое, Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Святопетровское, Стоянка, Дмитровка.
В Обуховском районе полностью восстановили электроэнергию в селах Хотов и Лесники.
Частично удалось возобновить электроснабжение в селах Гребельки, Жердова, Залесья, Богдановки Броварского района.
Кроме того, за прошедшие сутки электроснабжением полностью обеспечили водоканал и хлебозавод в Иванкове.
Он также отметил, что 16 апреля специалисты планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения в 30 городах и селах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.
Напомним, в Киевской области оккупанты полностью разрушили 546 объектов инфраструктуры, частично повреждено 1329 сооружений.
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