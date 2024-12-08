Более 30 пассажиров в автобусе: в Киевской области произошла смертельная авария

Вблизи поселка Бородянка Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса.

Об этом 8 декабря сообщила Нацполиция.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Opel попытался обогнать, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes, в котором находилось более 30 пассажиров.

"К сожалению, в результате столкновения 33-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Другие участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали", — сообщили в полиции.

Следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по данному факту (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, накануне на Львовщине перевернулся грузовик и перекрыл движение.

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