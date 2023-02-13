Более 30 000 бойцов получили индивидуальные тепловые наборы от «Украинской команды» в рамках акции «Тепло на фронт».

Более 30 тысяч бойцов на передовой обеспечил индивидуальными наборами для обогрева Волонтерский штаб «Украинская команда».

Об этом сообщил руководитель штаба Артур Палатный на своей странице в Facebook.

«Друзья, украинцы! Ваша решимость помогать бойцам на передовой поражает! За полтора дня мы с вами собрали средства более чем на 8 тысяч индивидуальных наборов для обогрева наших защитников. Вместе мы собрали почти миллион гривен, чтобы помочь нашим героям добить зиму и дождаться весеннего тепла. В целом в рамках нашей инициативы «Тепло на фронт» собрано уже более 4,5 миллиона гривен. Это позволило обеспечить индивидуальными наборами для обогрева более 30 тысяч защитников», – сообщил Артур Палатный.

По словам руководителя «Украинской команды», сейчас завершается формирование наборов.

«Украинская команда» уже формирует тепловые наборы, где будут химические грелки для тела и мини-печь. В ближайшие дни эти наборы отправятся на передовую. Благодарю каждого, кто присоединился к ударному сбору. Нашим будет тепло, чтобы врагам пекло!» – заявил Палатный.

Ранее сообщалось, что в течение прошлого года «Украинская команда» оказала помощь более 131 тысяче военных и гражданских. Общий вес помощи составил 650 тонн, общая сумма стоимости помощи – 110 миллионов гривен.