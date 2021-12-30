Более 20 ударов руками, ногами и металлической гантелью: под Киевом мужчина убил родную мать

Более 20 ударов руками, ногами и металлической гантелью: под Киевом мужчина убил родную мать

Между 33-летним обвиняемым и его матерью часто возникали конфликты из-за того, что сын злоупотреблял алкоголем.

Под Киевом мужчина убил родную мать. Он нанес ей более 20 ударов руками, ногами и металлической гантелью.

Между 33-летним обвиняемым и его матерью часто возникали конфликты из-за того, что сын злоупотреблял алкоголем.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной прокуратуры.

"Расследованием установлено, что 33-летний обвиняемый проживал вместе со своей матерью в одном из сел Вышгородского района. Между ними часто возникали конфликты из-за того, что сын злоупотреблял алкоголем. В июле текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес матери более 20 ударов руками, ногами и железной гантелью в разные части тела. От полученных многочисленных травм потерпевшая умерла", — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование проводилось следователями Вышгородского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области.

Вышгородской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей.

Напомним, в Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти.

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