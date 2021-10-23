Более 1200 новых случаев: коронавирус в Киеве 23 октября

Более 1200 новых случаев: коронавирус в Киеве 23 октября

Сейчас болеют 18 330 горожан.

В Киеве 22 октября зарегистрировали 1 221 новый случая COVID-19. За сутки в столице выздоровел 461 киевлянин, умерло — 22.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 250 242 случая коронавируса. 5 846 киевлян не смогли побороть недуг. Сейчас болеют 18 330 горожан.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 483 человека, 8 330 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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