Более 1200 новых случаев: коронавирус в Киеве 23 октября

Сейчас болеют 18 330 горожан.
В Киеве 22 октября зарегистрировали 1 221 новый случая COVID-19. За сутки в столице выздоровел 461 киевлянин, умерло — 22.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 250 242 случая коронавируса. 5 846 киевлян не смогли побороть недуг. Сейчас болеют 18 330 горожан.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 483 человека, 8 330 пациентов выздоровели.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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