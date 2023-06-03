Более 1000 жалоб за день: Кличко провел инспекцию укрытий в Киеве

После запуска в Киеве Цифрового сервиса обратной связи по состоянию укрытий в течение суток от киевлян получено более тысячи жалоб.

Об этом сообщил в субботу, 3 июня, в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, почти половина всех жалобщиков сетует на закрытые укрытия. Четверть жалоб касается ненадлежащего состояния хранилищ, остальные - на их отсутствие вблизи.

"Киев Цифровой оперативно систематизирует информацию и передаст ее уже к концу этого дня в Департамент муниципальной безопасности, райгосадминистрациям города и другим службам, которые будут привлечены к проверкам и надлежащему реагированию", — пообещал столичный мэр.

Кроме того, в этот же день Виталий Кличко провел инспекцию некоторых укрытий, на которые жаловались киевляне.

"Картину зафиксировал, будем работать", — написал он в соцсетях, призвав киевлян проверять самостоятельно состояние укрытий и отправлять фото через сервис Киев Цифровой.

“Группы контроля будут оперативно реагировать и будем исправлять ситуацию. Если председатели районов, которые за это ответственны, не могут организовать надлежащую работу – на что получили средства, – будет ездить мэр и будут отвлекаться другие городские службы, у которых и так немало работы в военное время, в условиях обстрелов и ликвидации их последствий”, – отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине представители местных властей вместе с полицейскими и спасателями провели проверку бомбоубежищ. Из 4800 укрытий 252 оказались закрыты, а еще 893 – непригодны к использованию.

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