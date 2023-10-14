Более 10 миллионов на благоустройство озера: в Киеве скандал из-за тендера

В Оболонском районе города Киева на благоустройство вокруг озера Вербное планируют потратить более 10 миллионов гривен.

На такой тендер, опубликованный на сайте публичных закупок Prozorro, обратила внимание в своем сообщении на Facebook основательница фонда "Сначала дела" Мария Барабаш.

Какое еще благоустройство зоны у озера в Киеве за 10,4 млн грн во время войны?! Подавайте, пожалуйста, жалобы! – написала она.

Тендер на благоустройство озера Вербное в Киеве / Фото: из соцсетей

Заказчиком работ по благоустройству выступает коммунальное предприятие "Плесо".

Согласно условиям тендера, подрядчик должен установить у озера лавки, урны, шлагбаум, обустроить тротуары, пандусы и провести озеленение. Работы по благоустройству зоны отдыха должны быть завершены до 23 декабря 2023 года. На это планируют потратить 10,4 миллиона гривен.

Заказник "Озеро Вербное" находится между проспектом Бандеры и улицей Приозерной. Площадь заповедной зоны составляет 31 га. Территория озера Вербное находится в ведении коммунального предприятия "Плесо".

Под постом общественного деятеля уже появились комментарии возмущенных киевлян.

"Зима на носу, энергосистемы приводите к благоустройству и одевайте воинов, которые на передовой", "Если бы эти деньги бросить на нужды военным, может, и скорее война бы закончилась, а то отмывают бабло", "Какое благоустройство!!!! Война, враг безумствует, разрушает все на своем пути. Включите свои мозги. Такие большие деньги выбрасывать на ветер", – пишут комментаторы.

Напомним, Киевская городская государственная администрация (КГГА) объявила тендер на закупку крепких алкогольных напитков на сумму более 100 тысяч гривен.

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