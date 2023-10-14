Более 10 миллионов на благоустройство озера: в Киеве скандал из-за тендера

Подрядчик должен установить у озера лавки, урны, шлагбаум, обустроить тротуары, пандусы и провести озеленение.
В Оболонском районе города Киева на благоустройство вокруг озера Вербное планируют потратить более 10 миллионов гривен.
На такой тендер, опубликованный на сайте публичных закупок Prozorro, обратила внимание в своем сообщении на Facebook основательница фонда "Сначала дела" Мария Барабаш.
Какое еще благоустройство зоны у озера в Киеве за 10,4 млн грн во время войны?! Подавайте, пожалуйста, жалобы! – написала она.
Заказчиком работ по благоустройству выступает коммунальное предприятие "Плесо".
Согласно условиям тендера, подрядчик должен установить у озера лавки, урны, шлагбаум, обустроить тротуары, пандусы и провести озеленение. Работы по благоустройству зоны отдыха должны быть завершены до 23 декабря 2023 года. На это планируют потратить 10,4 миллиона гривен.
Заказник "Озеро Вербное" находится между проспектом Бандеры и улицей Приозерной. Площадь заповедной зоны составляет 31 га. Территория озера Вербное находится в ведении коммунального предприятия "Плесо".
Под постом общественного деятеля уже появились комментарии возмущенных киевлян.
"Зима на носу, энергосистемы приводите к благоустройству и одевайте воинов, которые на передовой", "Если бы эти деньги бросить на нужды военным, может, и скорее война бы закончилась, а то отмывают бабло", "Какое благоустройство!!!! Война, враг безумствует, разрушает все на своем пути. Включите свои мозги. Такие большие деньги выбрасывать на ветер", – пишут комментаторы.
Напомним, Киевская городская государственная администрация (КГГА) объявила тендер на закупку крепких алкогольных напитков на сумму более 100 тысяч гривен.
Читайте также: