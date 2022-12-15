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Более 10 лет находился в розыске: в Киеве обвиняемый заманил в квартиру молодую женщину и изнасиловал, применив силу

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Более 10 лет находился в розыске: в Киеве обвиняемый заманил в квартиру молодую женщину и изнасиловал, применив силу

Фото: Прокуратура Киева

Задержать насильника сразу не удалось — мужчина сбежал.

В Киеве 44-летний насильник, более 10 лет скрывавшийся от правосудия, получил приговор.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что в декабре 2011 года обвиняемый обманом заманил к себе в квартиру молодую женщину и, применив к ней физическое насилие, изнасиловал.

Вырвавшись из рук преступника, потерпевшая сообщила о преступлении правоохранителям. Однако задержать подозреваемого сразу не удалось — мужчина сбежал.

Более 10 лет злоумышленник находился в розыске, однако не ушел от наказания.

В 2021 году благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям правоохранителям удалось установить местонахождение насильника и задержать на территории Бориспольского района Киевской области, где он скрывался.

Приговором Оболонского районного суда Киева мужчина признан виновным и приговорен к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.

Напомним, задержан 53-летний киевлянин по подозрению в изнасиловании 22-летней крестницы. Он совершил сексуальное насилие в отношении потерпевшей у себя дома.

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Дата публикации
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