Более 10 лет находился в розыске: в Киеве обвиняемый заманил в квартиру молодую женщину и изнасиловал, применив силу

Задержать насильника сразу не удалось — мужчина сбежал.
В Киеве 44-летний насильник, более 10 лет скрывавшийся от правосудия, получил приговор.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Прокурором в суде доказано, что в декабре 2011 года обвиняемый обманом заманил к себе в квартиру молодую женщину и, применив к ней физическое насилие, изнасиловал.
Вырвавшись из рук преступника, потерпевшая сообщила о преступлении правоохранителям. Однако задержать подозреваемого сразу не удалось — мужчина сбежал.
Более 10 лет злоумышленник находился в розыске, однако не ушел от наказания.
В 2021 году благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям правоохранителям удалось установить местонахождение насильника и задержать на территории Бориспольского района Киевской области, где он скрывался.
Приговором Оболонского районного суда Киева мужчина признан виновным и приговорен к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.
Напомним, задержан 53-летний киевлянин по подозрению в изнасиловании 22-летней крестницы. Он совершил сексуальное насилие в отношении потерпевшей у себя дома.
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