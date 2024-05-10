Боишься идти в армию, не мешай другим воевать: что думают киевляне об идее экономического бронирования

Некоторые киевляне убеждены, что армия должна быть добровольной: кто не хочет воевать, может откупиться. А некоторые уверены, что экономическое бронирование узаконит принцип "война для бедных".

В последние дни в оборонном комитете Рады рассматривают несколько вариантов экономического бронирования. Речь идет о двух моделях: налог от зарплаты или по квотам. По словам нардепов, по этому вопросу ведется оживленная дискуссия.

Телеканал "КИЕВ24" провел опрос среди киевлян, что они думают об идее экономического бронирования. Мнения жителей столицы разделились, кто-то одобряет такую идею и говорит, что платежеспособного человека нельзя выдергивать с "экономического фронта", кто-то считает, что армия должна быть добровольной: кто не хочет воевать, может откупиться. А кто-то убежден, что нельзя людей делить на богатых и бедных, потому что это может стать "войной для бедных". Все опрошенные сошлись на том, что вопрос сложен и неоднозначен.

Как киевляне относятся к идее экономического бронирования

Я считаю, что нужно (экономическое бронирование – ред.). Поскольку есть люди, которые могут даже не работать, а есть люди, которые могут платить большие налоги. И если их изъять из экономики, то, соответственно, состояние экономики ухудшится, особенно если это будет более массовая мобилизация. Поэтому это может быть проблемой для экономики… Но этот вопрос очень сложный, поскольку нельзя людей делить на богатых и бедных, кто условно может откупиться, а кто не может… Поэтому решение очень сложное, но я считаю (экономическое бронирование – ред.) нужным.

Я считаю, что армия должна быть добровольной: кто хочет, тот идет воевать, а кто не хочет, может откупиться какой-то суммой. Это уже по усмотрению каждого. Я знаю, что многие донатят люди, самовольно отдавая больше. Но заставлять (идти в армию – ред.), мне кажется, это плохая идея.

Пожалуй, необходимо (экономическое бронирование – ред.). Если человек не хочет служить в армии или боится, или еще по какой-то причине, то лучше его туда не отправлять, чтобы он не мешал людям воевать.

С одной стороны, возможно, что-то такое следует внедрять, с другой стороны, является ли это справедливым, хорошим решением? Я не могу ответить…

Если мужчина не хочет воевать или не может – какие-то причины у него есть, нужно, чтобы хотя бы что-то он делал для государства.

Напомним, ранее ТСН.ua разбирался, что думают о такой инициативе в оборонном комитете ВРУ и действительно ли в Украине бронирование от мобилизации будет за деньги.

По мнению заместителя командира 3-й штурмовой бригады, экскомандира полка "Азов" Максима Жорина, такая идея узаконивает принцип "война для бедных".

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