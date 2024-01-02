"Бог любит меня": известный фотокор рассказал, как в 50 метрах от него упала ракета

Сначала Ян Доброносов подумал, что обломки травмировали его, но он не испытывает боли из-за адреналина в крови, но, к счастью, обошлось без повреждений.

Известный фотокорреспондент из Киева Ян Доброносов оказался буквально в полусотне метров от места падения российской ракеты. Он чудом остался невредимым.

Об этом Доброносов написал в Instagram.

Ян Доброносов рассказал, что 2 января после атаки врага на столицу он отправился на место, куда попала вражеская ракета, потому что хотел зафиксировать преступления россиян на видео. На Оболони он вышел из авто и пошел к месту происшествия пешком. В это время дважды срабатывало ПВО.

"Уже через минуту на моих глазах ракета залетела на территорию завода, где из-за предыдущего попадания уже было задымление. Это было буквально в 50 метрах от меня. Повезло, что за забором был, наверное, вырыт фундамент, потому что ракета упала туда – вниз, и разорвалась. Минут пять я не мог пошевелиться, рядом со мной летали камни, мусор, обломки окон", — рассказал Ян в комментарии "УП Жизнь".

Сначала фотокор подумал, что обломки травмировали его, но он не испытывает боли из-за адреналина в крови. Но, к счастью, обошлось без повреждений.

Фотограф дождался прибывших на место происшествия пожарных, завершил свою работу и отправился на другое место, куда попали ракетой россияне.

"Очень уставший, но целый", – так характеризует свое состояние фотокорреспондент.

Мужчина добавляет: за время полномасштабной войны он впервые оказался так близко от эпицентра взрыва, а то, что остался невредимым считает настоящим чудом.

"Бог любит меня, но этим нельзя злоупотреблять", – написал он в Instagram.

Напомним, 2 января российские захватчики совершили массированную атаку Украины средствами воздушного нападения разных типов. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 72 вражеские воздушные цели, в том числе 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

В Киеве падение обломков российских ракет зафиксировано на территории девяти районов.

Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, почти 49 жителей столицы получили ранения.

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