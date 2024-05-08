Боеприпас на свалке: житель Киева обнаружил опасную находку — фото

В Киеве на мусорнике обнаружили боеприпас.

В Соломенском районе Киева мужчина обнаружил возле мусорных баков предмет, похожий на боеприпасы.

Об этом рассказала патрульная полиция Киева.

Инспекторы быстро прибыли на место, огородили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников.

В Киеве на мусорнике обнаружили боеприпас / Фото: Патрульная полиция Киева

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, экс-сотруднику УГО, убившему подростка на фуникулере в Киеве, грозит пожизненное заключение.

Читайте также: