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Боеприпас на свалке: житель Киева обнаружил опасную находку — фото

Боеприпас на свалке: житель Киева обнаружил опасную находку — фото

В Киеве на мусорнике обнаружили боеприпас / Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на мусорнике обнаружили боеприпас.

В Соломенском районе Киева мужчина обнаружил возле мусорных баков предмет, похожий на боеприпасы.

Об этом рассказала патрульная полиция Киева.

Инспекторы быстро прибыли на место, огородили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников.

В Киеве на мусорнике обнаружили боеприпас / © Патрульная полиция Киева
В Киеве на мусорнике обнаружили боеприпас / Фото: Патрульная полиция Киева

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

  • ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, экс-сотруднику УГО, убившему подростка на фуникулере в Киеве, грозит пожизненное заключение.

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