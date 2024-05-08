Боеприпас на свалке: житель Киева обнаружил опасную находку — фото

В Киеве на мусорнике обнаружили боеприпас.
В Соломенском районе Киева мужчина обнаружил возле мусорных баков предмет, похожий на боеприпасы.
Об этом рассказала патрульная полиция Киева.
Инспекторы быстро прибыли на место, огородили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников.
Как поступить, если обнаружили опасные предметы:
- ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
- сообщите о находке на спецлинию 112;
- до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
- немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.
Напомним, экс-сотруднику УГО, убившему подростка на фуникулере в Киеве, грозит пожизненное заключение.
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