Бочки и презервативы с дерьмом уже более года хранят в управлении полиции Киева

Бочки и презервативы с дерьмом уже более года хранят в управлении полиции Киева

Емкости с фекалиями были признаны вещественными доказательствами по делу о запланированном нападении на прошлогодний парад ЛГБТ-активистов.

Судебное разбирательство уголовного производства в отношении лиц, обвиняемых в подготовке нападения на участников Марша равенства 2019 года, все еще не закончился. Как сообщили на запрос издания LB.ua в управление полиции Киева, во время задержания обвиняемых было изъято емкости с экскрементами, которые до сих пор хранятся как вещественные доказательства.

Как говорится в опубликованном документе, в Голосеевском управлении полиции уже более года сохраняют 15 пакетов с презервативами с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом; три пластиковые бочки емкостью 55 литра с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом и 2 опрыскиватели емкостью 5 литров с веществом мутновато желтого цвета с резким запахом.

Пока не будет решения по этому делу или отдельного разрешения суда, утилизировать вещественные доказательства запрещено. Согласно информации из Единого реестра судебных решений, пока состоялось лишь одно заседание суда — еще 26 марта 2021 года. Тогда было назначено подготовительное заседание суда на 16 июля.

Напомним, что девять человек были задержаны 23 июня 2019 года на острове Жуков по подозрению в покушении на групповое хулиганство. Они планировали пронести 200 наполненных экскрементами презерватив на Марш равенства и забрасывать ими его участников и сотрудников полиции.

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