Блокады Киева на сегодняшний момент нет: Денисенко рассказал о борьбе с ДРГ

Блокады Киева на сегодняшний момент нет: Денисенко рассказал о борьбе с ДРГ

О ситуации в столице.

В МВД заявляют, что никакой блокады Киева пока нет.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«О ситуации в Киеве – здесь пугаться пока ничего, никакой блокады на сегодняшний момент нет, и в ближайшее время, надеюсь, она не предвидится», – сказал он.

Говоря о борьбе с ДРГ, он уточнил, что правоохранители выявляют их постоянно и постоянно с ними борются – в разных регионах и местах.

«Сколько их еще может быть – ответа на этот вопрос нет, потому что их еще может быть очень много. Но мы в принципе настраиваем всю терроборону, пограничников, полицию и тому подобное, как с ними бороться, что с этим нужно делать, и мы понимаем, что ДРГ – это один из важных элементов российской агрессии против нас», – сказал советник главы МВД.

Он отметил, что сказать о том, что мы уничтожили ДРГ, он не может.

«То есть, к сожалению, они возникают и возникают. Мы их уничтожаем – они появляются. В этом вопросе мы продолжаем эту работу», – отметил Денисенко.

Комментируя работу спасателей в эти дни, Денисенко сказал, что это — работа реально 24 часа в сутки, и это — сотни вызовов в те же сутки. По его мнению, на самом деле этих людей нужно только поблагодарить, потому что это огромный пласт работы, который мы даже не представляем себе до конца.

«Это один из самых трудных участков, кроме военного фронта, конечно, кроме медицины. Это – третий такой огромный фронт, где люди работают без сна и отдыха», – проинформировал советник министра внутренних дел.

Отвечая на вопрос уровня преступности в Украине, Денисенко проинформировал, что сейчас он уменьшается в разы.

"По некоторым регионам мы можем говорить об уменьшении (уровня преступности – ред.) в 5 раз", — проинформировал он.

По его мнению, такое сокращение преступности связано с тем, что в нашем государстве появилось очень много небезразличных граждан.

С другой стороны, предположил он, «когда на руках так много оружия, каждый преступник, вероятно, подумает, нужно ли ему сейчас совершать какое-либо преступление, потому что он понимает, что по законам военного чача он может получить пулю в лоб. Поэтому эти две вещи – небезразличные граждане и оружие на руках – они приносят свои положительные плоды».

Напомним, Алексей Арестович назвал два положительных момента, которые есть в Мариуполе в пользу Украины и один негативный.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

Одним из положительных моментов он отметил, что в Мариуполе сосредоточено большое количество наших военных, поэтому враг не сможет взять его штурмом. А из негативных моментов есть то, что 300 тысяч гражданских остаются в городе, по которому наносит удары даже с кораблей.

Вместе с тем он подчеркнул, что о Киеве нельзя волноваться совсем. Все наступательные силы разбиты, оставшиеся встали на оборону.

«О Киеве можно не беспокоиться. Все брошенные силы уже разбиты. Также Харьков, Сумы, Чернигов. Противник наступает в Мариуполе, зоне ООС и Николаеве. Киев – в относительной безопасности. Даже если они накопят резервы – их бросят в ООС, если полезут – мы их убьем», — отметил Арестович.