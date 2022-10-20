Блоги Трибуны: возможность вести спортивные обзоры на всю Украину

Важнейшие события спорта, обзоры матчей, трансляции, розыгрыши – все это предлагает Трибуна. Особым разделом на сайте есть блоги. Рассмотрим подробнее, в чем специфика этого направления.

О чем можно прочесть в блоге Трибуны?

Большим преимуществом блогосферы является то, что корреспондентом может стать любой. Если тексты будут пользоваться популярностью, будет легко выйти в топ. Так, один из лучших блогов сайта насчитывает более 23 тысяч подписчиков.

В общем, в блоге есть обзоры новостей украинского футбола, международные спортивные новости, самые смешные мемы, связанные со спортом. Некоторые корреспонденты посвящают свой блог отдельному футбольному клубу или вспоминают игроков прошлого. Также много внимания уделяется визуальному контенту — здесь даже можно найти фотографии самых красивых украинских болельщиц.

Несмотря на то, что самые популярные блоги посвящены именно футболу, другие направления тоже не стоят в стороне. Этот раздел содержит следующие подразделы:

футбол;

бокс;

биатлон;

баскетбол;

теннис;

киберспорт;

покер.

Кроме внештатных корреспондентов, в блоге можно найти сообщения от Tribuna.com. В контексте полномасштабного вторжения некоторые новости посвящены этой теме. Например, авторы создают петицию по отмене сотрудничества с компаниями, которые продолжают работать с РФ.

Как Трибуна поддерживает украинских защитников?

И в блогосфере, и в других главах Трибуна ведет активную информационную деятельность, направленную на поддержку наших военных. Одно из направлений - розыгрыши и аукционы, на которых можно выиграть уникальные вещи легендарных украинских спортсменов, а деньги идут на поддержку Вооруженных сил Украины, их семей и людей, пострадавших от российской агрессии.

Также принципиальной позицией издания Трибуна есть желание лишить белорусских и российских спортсменов разрешения участвовать в международных соревнованиях. Представители сайта уверены, что во время войны не должно быть полутонов, поэтому каждое публичное лицо, в том числе и деятель спорта, должно четко высказать свою позицию, подтвердить, что Россия является страной-агрессором, а не отмалчиваться.