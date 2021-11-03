Блогерша-антивакцинатор в центре Киева заявила, что украинцы и россияне — один народ: видео

Блогерша-антивакцинатор в центре Киева заявила, что украинцы и россияне — один народ: видео

Елена Фаист открыто заявляет, что получает финансирование от "братьев-славян" из Москвы на свои акции против вакцинации.

На митинге антивакцинаторов в центре Киева засветилась группа людей, называющих себя "братьями-славянами". Одна из самых ярких представительниц этой команды – Елена Фаист, называющая себя блогером, сделала ряд неоднозначных заявлений, в том числе и о финансовой поддержке их движения из Москвы.

Об этом заявила она сама в обнародованном в Сети видео.

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На митинге под Радой женщина провозглашала такие лозунги: "Мы братья-славяне!", "Единый народ!", "Это искусственная война, которой на самом деле нет!"

В то же время, Фаист открыто заявляет, что получает финансирование от "братьев-славян" из Москвы на свои акции против вакцинации.

Митинг против Вакцины и по правам террористов! "Мы братья славяне!", "Единый народ!", "Это искусственная Война, которой на самом деле нет!" — цитата участницы митинга против вакцинации под парламентом. Она также откровенно заявляет, что получает финансирование из Московии на свои акции против вакцинации. Рекомендую распространить! Опубликовано Данилом Яковлевым Среда, 3 ноября 2021 г.

Кто такая Елена Фаист

Что касается Елены Фаист, то о ней известно немного. Ей 36 лет, проживает в Черкассах. Есть много фотографий в запрещенных в Украине соцсетях, пишет сайт "18000".

В 2020 году Фаист засветилась в истории с представителем "Партии Шария" Николаем Бугрименко. По крайней мере, согласно постановлениям Приднепровского райсуда Черкасс, она считается потерпевшей по этому делу.

Тогда, напомним, Бугрименко заявил якобы о нападении на него бывших военнослужащих после того, как он обругал волонтеров.

"Мученица" с Лысой горы

Женщина называет себя "Руководителем Черкасского филиала в "STOP Fake Pandemic".

В преддверии митинга Елена Фаист выложила в соцсети видео, в котором выступила с десятиминутной речью. Она зачитывала "манифест", в котором проскальзывали фразы "люцифер", "слуги дьявола", "мученица".

Опубликовано Еленой Фаист Вторник, 2 ноября 2021 г.

Также женщина является членом организации "Ведический мир". Они называют себя "общественным движением здравомыслящих людей, объединенных ведическим мировоззрением и культурой".

Интересно, что время от времени организация собирается на Лысой горе в Киеве.

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Следует отметить, что в "красной" зоне массовые сборы – запрещены. Поэтому протест антивакцинаторов в центре Киева – незаконный.

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