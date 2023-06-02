Блогеркам, которые снимали работу ПВО в Киеве, избрали меру пресечения

Им назначили круглосуточный домашний арест.
Блоггерок, снимавших работу ПВО в Киеве 16 мая и распространявших видео в соцсетях, отправили под круглосуточный домашний арест.
Об этом со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Киевской прокуратуры Надежду Максимец пишет LIGA.net.
Как отмечается, круглосуточный домашний арест назначили Инне Вороновой и еще трем блоггерам. Прокуратура просила именно такую меру пресечения, которую суд удовлетворил.
Во время обыска у подозреваемых изъяли мобильные телефоны. Всем им объявили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах.
Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что полиция нашла блоггеров, показавших работу ПВО во время ракетной атаки на Киев.
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